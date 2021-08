Ds Crotone rivela: “La Fiorentina sta cercando Messias. Simy? Lo voleva Gattuso, Italiano no”

Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato ai microfoni di Lady Radio:

Su Messias: “Sì, negli ultimi giorni c’è stato mezzo interessamento della Fiorentina, adesso però non so cosa succederà nei prossimi giorni: ci sono anche altre 3-4 squadre sul giocatore. Sicuramente il giocatore si muoverà a titolo definitivo e non in prestito, le squadre che lo vogliono devono muoversi subito e andare al sodo: Messias è bravissimo e può ricoprire tanti ruoli”.

Su altre trattative con la Fiorentina: “No, non stiamo trattando altri giocatori”.

Su Simy: “C’è stato un mezzo interessamento quando doveva esserci Gattuso come allenatore, è stato Rino a farmi il suo nome. Dall’arrivo di Italiano però non ci sono stati più contatti per il giocatore”.

