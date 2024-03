La rivelazione: “Ho scoperto Bernardeschi grazie al reality sulle giovanili della Fiorentina”

Beppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone, ha parlato della sua esperienza nel club calabrese, queste le sue parole a TMW:

La sua storia è legata al Crotone per circa trent’anni. Ha mai avuto la possibilità di andare via?

“Qualche richiesta l’ho avuta. Ma quando ti affezioni alla società e alle persone è difficile andare via. I presidenti non mi hanno mai imposto un giocatore”.

La sua scoperta più bella?

“Sicuramente Bernardeschi”.

Come lo ha scoperto?

“Era ferragosto, ero a casa con mio figlio Graziano e guardavamo la tv. Trasmettevano il reality sulla Primavera della Fiorentina. Noi avevamo bisogno di un esterno, giocavamo con l’esterno alto a destra con il piede invertito. Guardando il reality vidi un ragazzino che calciava con il sinistro: era lui. Chiamai il Presidente Gianni Vrenna e gli dissi che lo avremmo dovuto prendere. Quando lo abbiamo preso e l’ha visto Drago – il nostro allenatore dell’epoca – mi ha detto ‘Direttore, ma che giocatore mi ha preso?’”.

Tra le sue scoperte c’è anche Florenzi.

“Dovevamo prendere Pettinari… ma avevo visto lui in Primavera e così ho detto alla Roma che li volevo entrambi. Con Sabatini ci fu una battaglia bonaria: avevo preso il ragazzo in prestito con diritto di riscatto della metà. Per metterci d’accordo siamo andati a Milano tre-quattro volte senza concludere niente”.

Il calciatore da cui si aspettava di più?

“Pettinari. Era il miglior giocatore del settore giovanile della Roma. Per me doveva arrivare in Serie A”.

