Ds Crotone: “Messias verrà ceduto, andrà a giocare in serie A. Fiorentina? Non posso dirlo”

In diretta a Sportitalia, ha parlato il direttore sportivo del Crotone Beppe Ursino, queste le sue parole sulla cessione di Messias: “Il giocatore è nervoso, vuole sapere dove andrà a giocare. Io vi posso dire che sicuramente verrà ceduto e giocherà in serie A. Il Torino? Nelle ultime ore ha preso un altro giocatore in quel ruolo. Il prezzo? E’ sicuramente 7/8 milioni, anche se il calciatore vale molto di più. Ancora non ho capito perchè gioca ancora da noi a Crotone, può fare tre ruoli. Fiorentina? Non posso dirlo…”

LA NOSTRA ESCLUSIVA, MESSIAS VICINISSIMO ALLA FIORENTINA