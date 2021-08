Sky Sport, contatto Milan-Crotone: rossoneri non convinti di Messias. Attendono Faivre, sondato Miranchuk

Il Milan è alla ricerca di un nome per rinforzare la trequarti. Uno dei nomi usciti nelle ultime ore è Junior Messias, fantasista del Crotone che piace anche alla Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport per il giocatore del club calabrese, ma la proprietà rossonera non è convinta di investire per un 30enne. Il club di Milano potrebbe offrire per il giocatore un prestito con diritto di riscatto.

Nel frattempo, il Milan attende la risposta per Faivre, primo nome sulla lista, da parte del Brest. Nel caso in cui l’esito fosse negativo, la dirigenza cambierà obiettivo. La novità in questo senso è rappresentata dall’offerta ufficiale fatta all’Atalanta per Miranchuk.

