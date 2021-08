Da Sassuolo, Berardi continua a spingere per essere ceduto alla Fiorentina, vuole cessione

Secondo quanto riportano dalla testata giornalistica di casa Sassuolo, se non ci saranno sorprese delle ultime ore Berardi sarà ancora un giocatore neroverde. “Spero di ritrovare Berardi ma non so se lo ritroverò dopo la sosta” è stato il messaggio lanciato da mister Dionisi dopo la sfida di ieri contro la Sampdoria. Al momento, stando alle indiscrezioni in possesso a SassuoloNews.net, si va verso la permanenza di Mimmo in neroverde per l’undicesima stagione da professionista. Non è arrivata ancora la definitiva parola fine alla telenovela, perché il giocatore continua a spingere per andare via e vorrebbe andare alla Fiorentina.

MESSIAS VICINO ALLA FIORENTINA, AL CROTONE 8 MILIONI DI EURO