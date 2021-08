Pedullà: “Messias, oggi l’ultima telefonata della Fiorentina piace ad Italiano. Lui sogna il Milan o il Napoli”

Junior Messias sogna il Milan, andrebbe di corsa al Napoli, non disdegnerebbe il Sassuolo, accetterebbe il Torino. E’ una storia incredibile, una matassa che verrà sbrogliata soltanto nell’ultima settimana di mercato. Milan e Napoli sono situazioni già chiare dallo scorso 11 giugno, il Torino ha chiesto un appuntamento per domani sera a Milano, sperando di essere ancora in tempo. L’ultima telefonata a sorpresa, in giornata, è stata della Fiorentina: Vincenzo Italiano lo apprezza tantissimo. Di sicuro i prossimi giorni saranno quelli di Junior Messias. Lo scrive Alfredo Pedullà.

