Labaro Moviola: Saponara atterrato da Messias, manca un rigore alla Fiorentina. Male Guida

Non semplice la gestione di gara di Guida, che si lascia scappare qualche ammonizione di troppo (quella al 6′ di Saelemakers su Biraghi giusto per portare un esempio). L’episodio clou è al 77′ quando la Fiorentina si trova sul 3-2 e sta soffrendo: Messias viene saltato da Saponara, ed il contatto è netto. Guida non lo giudica rigore e non viene richiamato all’OFR da Massa, ma francamente, a nostro avviso, l'”errore chiaro ed evidente” stavolta c’è. Nonostante il lungo silent-check, la gara riprende.

Gabriele Caldieron

