Tuttosport, sorpasso Fiorentina sul Torino per Messias. Viola in pole per il fantasista del Crotone

Stando a quanto scritto nell’edizione odierna di Tuttosport, la Fiorentina è in pole per Juniore Messias. Come si legge nelle pagine del quotidiano, il trequartista è da tempo nel mirino del Torino ma dopo un primo incontro, con esito negativo, fra Vagnati e Ursino non ci sono stati più faccia a faccia ma solo qualche telefonata. La Fiorentina si è inserita ed al momento sembra essere in vantaggio per acquisire le prestazioni del brasiliano.

LEGGI ANCHE: