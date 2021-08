Tuttosport, Messias, duello Fiorentina-Torino. Orsolini? Va verso la permanenza al Bologna

Per il ruolo di trequartista fino all’ultimo Vagnati non dispera di arrivare all’accordo con il Crotone per Messias, conteso dalla Fiorentina. I granata restano comunque avanti. Le ultime su Orsolini, più volte sondato dalla stessa Fiorentina sembrano andare verso la conferma dell’attaccante nel Bologna. Lo scrive Tuttosport.

