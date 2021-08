Tuttosport, il Torino stringe per Amrabat: la Fiorentina ha respinto l’ipotesi prestito, vuole subito cash

In queste ore il Torino sta provando a stringere il cerchio attorno ad Amrabat, obiettivo a lungo corso e calciatore esaltatosi a Verona con Juric in panchina. Ma la Fiorentina vorrebbe soldi cash e immediati, fino a ieri respingendo l’ipotesi del prestito oneroso con diritto di riscatto (Cifra complessiva comunque non inferiore ai 15 milioni, interessa anche al Napoli). Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, MESSIAS VICINISSIMO ALLA FIORENTINA, AL CROTONE 8 MILIONI. DOMANI DECISIONE SU BERARDI