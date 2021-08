Tuttosport, Messias, la Fiorentina inserirà Montiel per prenderlo? Plata può arrivare in prestito

Sempre aperta la candidatura del millennial Gonzalo Plata in scadenza nel 2023 con lo Sporting Lisbona e pronto al prestito con diritto di riscatto. Radar accesi pure su Junior Messias nel mirino anche del Toro: per trattare la cessione a titolo definitivo del brasiliano il Crotone chiede almeno 10 milioni a meno di non inserire una contropartita gradita (Montiel?). Lo scrive Tuttosport.

