Tuttosport, rispunta Politano. Sottil come contropartita per Berardi? No della Fiorentina. Orsolini resiste

Rispunta il nome di Politano: il giocatore del Napoli piace da tempo come pure Berardi anche se i 35-40 milioni chiesti dal Sassuolo continuano ad essere troppi. A meno che nell’affare non venga inserito Sottil che però la Fiorentina vuol tenersi dopo aver sborsato 12 milioni al Cagliari per il controriscatto. Per questo non tramonta la pista Orsolini sul quale c’è anche il Torino ed è da definire la formula. Lo scrive Tuttosport.

