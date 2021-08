Tuttosport, Orsolini, la Fiorentina ha offerto 12 milioni, Torino pronto a rilanciare. Berardi il sogno

Capitolo Orsolini. Il Bologna chiede 15 milioni, la Fiorentina è arrivata ad offrirne 12. Ma può salire. Prima aspetta di capire se c’è qualche possibilità per arrivare al sogno Berardi. Nel momento in cui dovesse capire che non c’è niente da fare cercherà di chiudere sul bolognese. Il Toro potrebbe anticipare i viola versando subito i 15 milioni. Lo scrive Tuttosport.

