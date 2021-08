Repubblica, Fiorentina a caccia dell’ultimo colpo: Berardi, Orsolini e Messias i nomi caldi

I nomi caldi per il fronte offensivo sono quelli di Berardi, Orsolini e Messias. Il primo di proprietà del Sassuolo gradirebbe la dentizione viola e il club neroverde lo potrebbe far partire soltanto a una cifra prossima ai 50 milioni. Anche se la Fiorentina potrebbe seriamente pensarci nel caso la volontà del giocatore facesse la differenza. Occhio a Orsolini, per il quale il Bologna chiede 15 milioni e Messias, che il Crotone è disposto a cedere a una cifra vicina agli 8 milioni. I viola potrebbero essere a posto anche così. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, LA FIORENTINA DEVE SFOLTIRE LA ROSA. ATALANTA SU AMRABAT MA SERVONO ALMENO 15 MLN