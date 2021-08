La Fiorentina cerca rinforzi in attacco. Il sogno? Domenico Berardi ma non è semplice prenderlo. L’alternativa è Orsolini del Bologna ma resiste la pista che porta a Messias. Anche qui non facile la trattativa. Secondo La Nazione il Crotone chiede 8 milioni.

