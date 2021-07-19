Tuttosport, si complica l'arrivo di Junior Messias al Torino. C'è dietro la Fiorentina?
Il Torino fatica a chiudere con Messias e la Fiorentina è pronta al rilancio
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2021 13:20
Tuttosport, fa il punto della situazione Messias. Il Torino resta la squadra maggiormente vicina ma manca l'accordo con il Crotone, con i rossoblu che vorrebbero almeno 12 milioni, mentre il club calabrase è fermo a 8 milioni.
La Fiorentina segue molto interessata la vicenda, e potrebbe essere dietro anche a questi problemi, pronta a rilanciare qualora la pista Torino saltasse in maniera definitiva.
INTANTO ITALIANO CERCA DI CREARE UNA FIORENTINA OFFENSIVA
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