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Tuttosport, si complica l'arrivo di Junior Messias al Torino. C'è dietro la Fiorentina?

Il Torino fatica a chiudere con Messias e la Fiorentina è pronta al rilancio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2021 13:20
Tuttosport, si complica l'arrivo di Junior Messias al Torino. C'è dietro la Fiorentina? - CROTONE, ITALY - OCTOBER 31: Junior Messias of Crotone during the Serie A match between FC Crotone and Atalanta BC at Stadio Comunale Ezio Scida on October 31, 2020 in Crotone, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
CROTONE, ITALY - OCTOBER 31: Junior Messias of Crotone during the Serie A match between FC Crotone and Atalanta BC at Stadio Comunale Ezio Scida on October 31, 2020 in Crotone, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
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Tuttosport, fa il punto della situazione Messias. Il Torino resta la squadra maggiormente vicina ma manca l'accordo con il Crotone, con i rossoblu che vorrebbero almeno 12 milioni, mentre il club calabrase è fermo a 8 milioni.

La Fiorentina segue molto interessata la vicenda, e potrebbe essere dietro anche a questi problemi, pronta a rilanciare qualora la pista Torino saltasse in maniera definitiva.

INTANTO ITALIANO CERCA DI CREARE UNA FIORENTINA OFFENSIVA 

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