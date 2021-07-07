Graziani: "Messias mi piace da morire: ha estro e imprevedibilità. Va escluso dai compiti tattici"

Le parole di Ciccio Graziani su Junior Messias, obiettivo di mercato della Fiorentina

Francesco "Ciccio" Graziani, ex attaccante Viola ed adesso opinionista televisivo e radiofonico, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Junior Messias, fantasista del Crotone accostato con forza alla Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Mi piace da morire. Ha estro e imprevedibilità, ma è uno di quei giocatori che rimangono sullo stomaco a certi allenatori perché non puoi dargli compiti tattici. A Crotone ha fatto bene, sì: era tra i più tecnici dell'intera squadra, ma in altre realtà di Serie A non so".

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