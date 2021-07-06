Tuttosport, l'offerta del Toro al Crotone per Messias é troppo bassa, Fiorentina in vantaggio

Troppo bassa l'offerta del Toro per la seconda punta del Crotone. Se i granata non alzeranno l'offerta sarà sorpasso viola

Come riportato daTuttosport, l'operazione che vedeva Messias in direzione Torino sponda granata che sta incontrando numerosi ostacoli. Sul giocatore c'è anche la Fiorentina che, col passare del tempo, sta acquisendo una posizione di vantaggio sui granata. Ursino, ds del Crotone, non è rimasto convinto dell'offerta di 6 milioni stanziati da Cairo. Sono la metà dei 12 richiesti. Il Torino deve salire di qualche milione per oliare l'operazione rispetto a quanto proposto. Altrimenti sarà la Fiorentina - si legge - a mettere definitivamente la freccia nella volata per il brasiliano.

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