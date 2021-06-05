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Tuttosport, Torino su Messias ma occhio alla Fiorentina in forte pressing su di lui

Fiorentina su Messias, c'è anche il Torino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2021 09:42
Tuttosport, Torino su Messias ma occhio alla Fiorentina in forte pressing su di lui - CROTONE, ITALY - OCTOBER 31: Junior Messias of Crotone during the Serie A match between FC Crotone and Atalanta BC at Stadio Comunale Ezio Scida on October 31, 2020 in Crotone, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
CROTONE, ITALY - OCTOBER 31: Junior Messias of Crotone during the Serie A match between FC Crotone and Atalanta BC at Stadio Comunale Ezio Scida on October 31, 2020 in Crotone, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
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CAGLIARI, ITALY - OCTOBER 25: Junion Messias of Crotone celebrates scoring a goal (0-1) during the Serie A match between Cagliari Calcio and FC Crotone at Sardegna Arena on October 25, 2020 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Il primo nome sul taccuino della Fiorentina è quello di Junior Messias: ormai è chiaro che il Toro cercherà di convogliare tutti i propri sforzi economici sul talento del Crotone, che in Italia ha mosso i primi passi nel quartiere Barriera di Milano durante un torneo amatoriale. Il ragazzo sarebbe felice di vestire la maglia granata, ma attenzione alla Fiorentina, in piena corsa su questo versante. Lo scrive Tuttosport.

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