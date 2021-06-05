Tuttosport, Torino su Messias ma occhio alla Fiorentina in forte pressing su di lui

Fiorentina su Messias, c'è anche il Torino

Il primo nome sul taccuino della Fiorentina è quello di Junior Messias: ormai è chiaro che il Toro cercherà di convogliare tutti i propri sforzi economici sul talento del Crotone, che in Italia ha mosso i primi passi nel quartiere Barriera di Milano durante un torneo amatoriale. Il ragazzo sarebbe felice di vestire la maglia granata, ma attenzione alla Fiorentina, in piena corsa su questo versante. Lo scrive Tuttosport.

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