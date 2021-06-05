Gattuso, il primo giorno alla Fiorentina. Visite al centro sportivo ed al Viola Park, riunioni e mercato

Ieri il primo giorno di Gattuso alla Fiorentina

E' arrivato di buon mattino attorno alle 9.30 preceduto di qualche minuto dal suo staff. L'era di Gattuso è davvero iniziata. Prima di confrontarsi sui primi temi, di certo anche il mercato, visto che la seconda tappa di giornata, la visita del Viola Park è scattata solo tre ore dopo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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