CorSport, Ribery può restare ma con uno stipendio più basso. Inserimento bonus ad obiettivo?
Ribery ha già parlato con Gattuso, può restare ma vanno ristabilite le condizioni
Ribery con Gattuso ci ha già parlato nei giorni scorsi. C'è tuttavia da ridiscutere l'aspetto economico, lui che fin qui era stato il "top player" della Fiorentina, l'uomo con l'ingaggio più consistente. Serve capire quale potrà essere il suo impiego all'interno del disegno tattico di Gattuso, quindi dovrà essere riformulata l'offerta, magari inserendo dei bonus ad obiettivo per provare ad alzare l'asticella. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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