CorSport, Callejon vuole restare, la Fiorentina crede in lui: patto di ferro per la rinascita
Callejon può restare alla Fiorentina e rilanciarsi
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2021 09:24
Per Callejon, legato ancora da un anno di contratto più opzione, l'intenzione del giocatore è rimanere: il club ci crede ed è su questo binomio che può essere sancito il nuovo patto di ferro, rinascere per tornare grandi insieme. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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