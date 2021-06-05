Borja Valero: "Felice se arriva il rinnovo con la Fiorentina altrimenti smetterò, non andrò in altri club"

Borja Valero apre ad un rinnovo con la Fiorentina, in caso contrariò smetterà di giocare

Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

"Se la Fiorentina mi proporrà un altro anno di contratto ne sarei felice - ha detto Borja Valero alla Fineco Cup -, altrimenti non andrò in altre squadre ma smetterò. Voglio passare in questo caso un anno a giocare a gol e a padel". Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, MILENKOVIC È IL PRIMO OBIETTIVO DELLA JUVENTUS, PUÒ LASCIARE FIRENZE PER CIRCA 10 MILIONI

https://www.labaroviola.com/gazzetta-milenkovic-e-il-primo-obiettivo-della-juventus-puo-lasciare-firenze-per-circa-10-milioni/142109/