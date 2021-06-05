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Borja Valero: "Felice se arriva il rinnovo con la Fiorentina altrimenti smetterò, non andrò in altri club"

Borja Valero apre ad un rinnovo con la Fiorentina, in caso contrariò smetterà di giocare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2021 09:18
Borja Valero: "Felice se arriva il rinnovo con la Fiorentina altrimenti smetterò, non andrò in altri club" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©&#xfe0f;
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Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

"Se la Fiorentina mi proporrà un altro anno di contratto ne sarei felice - ha detto Borja Valero alla Fineco Cup -, altrimenti non andrò in altre squadre ma smetterò. Voglio passare in questo caso un anno a giocare a gol e a padel". Lo scrive La Nazione.

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