Gazzetta, Milenkovic è il primo obiettivo della Juventus, può lasciare Firenze per circa 10 milioni

Gattuso proverà a convincere Milenkovic a restare, se sarà addio la Juventus tenterà il colpo

In difesa il primo nome della Juventus è Nikola Milenkovic. Giovane, poco costoso e già pronto per la A. Allegri ha le idee chiare. Serbo, 23 anni, contratto in scadenza nel 2022, 4 stagioni in Serie A con la maglia della Fiorentina. Milenkovic può essere l'uomo giusto per sostituire Demiral. Milenkovic potrebbe arrivare per una decina di milioni. Il neo allento viola Gattuso proverà a convincerlo a restare in caso di fumata nera partirà l'offensiva del club bianconero, che offrirebbe a Nikola la possibilità di giocare in Champions League. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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