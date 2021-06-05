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Gazzetta, Vlahovic è il preferito del Milan ma Gattuso lo stuzzica: la Fiorentina spara 60 milioni

Il Milan ha messo nel mirino Vlahovic ma la Fiorentina chiede 60 milioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2021 09:02
Gazzetta, Vlahovic è il preferito del Milan ma Gattuso lo stuzzica: la Fiorentina spara 60 milioni -
Rassegna Stampa
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Al Milan di Champions servono nuovi gol. Vlahovic resta il preferito perchè perfettamente rispondente alla strategia aziendale. E' stato il primo classe 2000 a segna almeno 20 gol in A ed è stato uno dei quattro nati a partire dagli anni 2000 aver centrato quota 20 in tutti i cinque principali tornei europei. Un centravanti di prospettiva incuriosito dall'idea di farsi guidare da Rino Gattuso, nuovo allenatore viola. L'ostacolo più ingombrante resta la valutazione che ne fa la Fiorentina: altissima, almeno sessanta milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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