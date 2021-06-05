Gazzetta, Vlahovic è il preferito del Milan ma Gattuso lo stuzzica: la Fiorentina spara 60 milioni
Il Milan ha messo nel mirino Vlahovic ma la Fiorentina chiede 60 milioni
Al Milan di Champions servono nuovi gol. Vlahovic resta il preferito perchè perfettamente rispondente alla strategia aziendale. E' stato il primo classe 2000 a segna almeno 20 gol in A ed è stato uno dei quattro nati a partire dagli anni 2000 aver centrato quota 20 in tutti i cinque principali tornei europei. Un centravanti di prospettiva incuriosito dall'idea di farsi guidare da Rino Gattuso, nuovo allenatore viola. L'ostacolo più ingombrante resta la valutazione che ne fa la Fiorentina: altissima, almeno sessanta milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
LEGGI ANCHE, NAZIONE, RIBERY A CENA CON GATTUSO: IL FRANCESE È DISPOSTO A RESTARE, DECIDERÀ L’ALLENATORE
https://www.labaroviola.com/nazione-ribery-a-cena-con-gattuso-il-francese-e-disposto-a-restare-decidera-lallenatore/142102/