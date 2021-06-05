Nazione, Ribery a cena con Gattuso: il francese è disposto a restare, deciderà l'allenatore

L'incontro tra Ribery e Gattuso si è tenuto ieri sera

Secondo La Nazione, Franck Ribery ieri pomeriggio è partito con la sua Lamborghini ed ha raggiunto la Versilia insieme a Davide Lippi, suo agente. Gattuso invece è arrivato in serata, anche lui nello stesso luogo. Sembra che il francese abbia teso la mano alla Fiorentina e sarebbe disposto a rimanere, dipenderà ovviamente dal ruolo ma deciderà l'ex allenatore del Napoli.

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