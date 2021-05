Crotone-Fiorentina finisce 0-0. Terracciano salva i viola in diverse occasioni

Al 6′ primo squillo del Crotone, tira Messias ma Terracciano con il pollice salva e devia la palla in calcio d’angolo. Al 13′ gran botta dalla distanza di Bonaventura che si stampa su un difensore rossoblù. Al 21′ buona azione della Fiorentina, Vlahovic mette dentro per Castrovilli che si inserisce, il centrocampista però tira alto. Al 23′ grande occasione per il Crotone, cross di Ounas ma Cuomo tira fuori. Al 26′ buona punizione battuta da Messias, ma la palla esce a lato. Al 38′ grande parata di Terracciano che evita il gol del Crotone sul tiro di Messias. Al 39′ altra occasione per Djidji, Terracciano salva ancora.

Al 49′ occasione colossale per il Crotone, Ounas imbuca per Messias ma il suo tiro si stampa sulla trasferta ma non entra. Al 53′ sull’angolo Ribery passa a Jack Bonaventura che tira a colpo sicuro ma Crespi salva l’1-0 della Fiorentina. Al 58′ Borja Valero si libera e va al tiro, il quale finisce alto. Al 74′ occasione Crotone, Ounas mette dentro per Simy che non arriva all’appuntamento con il pallone. All’80’ tira Vlahovic ma Crespi para senza problemi. All’87’ colpo di testa di Martinez Quarta liberissimo ma spara la palla fuori. Crotone-Fiorentina finisce 0-0.

