Meteo: previste abbondanti piogge per sabato pomeriggio al Franchi

Come riportano molti siti di informazione meteorologici, è prevista una forte pioggia per sabato pomeriggio, in concomitanza con la partita Fiorentina-Crotone.Dopo il freddo in Fiorentina-Chievo e la...

Come riportano molti siti di informazione meteorologici, è prevista una forte pioggia per sabato pomeriggio, in concomitanza con la partita Fiorentina-Crotone.

Dopo il freddo in Fiorentina-Chievo e la super pioggia contro il Benevento i tifosi viola saranno nuovamente messi a dura prova dal tempo.

La sfida contro il Crotone sarà dunque nuovamente bagnata, infatti lo scorso anno la partita fu sospesa e poi ripresa causa acquazzone. Ricordiamo che il punteggio finale fu di 1-1 con rete per la viola del compianto capitano Davide Astori.

Lorenzo Bigiotti