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Notizie Meteo Firenze Fiorentina

Brutte notizie per i tifosi della Fiorentina allo stadio, prevista pioggia consistente a Firenze in serata

13 marzo 2025 11:59

Pioggia intensa prevista in serata su Firenze, i tifosi della Fiorentina rischiano di bagnarsi

26 ottobre 2023 12:25

Preoccupa l'Arno a Firenze. Primo livello di allerta raggiunto, momento critico atteso nel pomeriggio

16 dicembre 2022 13:21

Meteo, per la Roma prevista forte pioggia, tifosi viola sotto l'acqua

20 dicembre 2019 12:50

Situazione maltempo, grazie alla tregua l'Arno è tornato sotto il livello di guardia

18 novembre 2019 11:28

Meteo, rischio pioggia allo stadio Franchi. I dettagli sulle condizioni climatiche

25 settembre 2019 12:43

Meteo: previste abbondanti piogge per sabato pomeriggio al Franchi

29 marzo 2018 11:27

Arriva Burian: Fiorentina-Chievo adesso è a serio rischio rinvio

23 febbraio 2018 10:30

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