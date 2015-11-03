Notizie Meteo Firenze Fiorentina

Brutte notizie per i tifosi della Fiorentina allo stadio, prevista pioggia consistente a Firenze in serata
13 marzo 2025 11:59
Pioggia intensa prevista in serata su Firenze, i tifosi della Fiorentina rischiano di bagnarsi
26 ottobre 2023 12:25
Preoccupa l'Arno a Firenze. Primo livello di allerta raggiunto, momento critico atteso nel pomeriggio
16 dicembre 2022 13:21
Meteo, per la Roma prevista forte pioggia, tifosi viola sotto l'acqua
20 dicembre 2019 12:50
Situazione maltempo, grazie alla tregua l'Arno è tornato sotto il livello di guardia
18 novembre 2019 11:28
Meteo, rischio pioggia allo stadio Franchi. I dettagli sulle condizioni climatiche
25 settembre 2019 12:43
Meteo: previste abbondanti piogge per sabato pomeriggio al Franchi
29 marzo 2018 11:27
Arriva Burian: Fiorentina-Chievo adesso è a serio rischio rinvio
23 febbraio 2018 10:30
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