Pioggia intensa prevista in serata su Firenze, i tifosi della Fiorentina rischiano di bagnarsi

Brutto il meteo previsto per stasera, in uno stadio ancora vecchio i tifosi della Fiorentina rischiano così di bagnarsi

Purtroppo nel 2023 i tifosi della Fiorentina devono ancora fare i conti con l'acqua allo stadio. Il meteo per la serata di stasera è dato quanto meno per incerto, con notevoli precipitazioni previste in serata e in nottata. I tifosi viola che sceglieranno dunque di seguire la partita allo stadio rischieranno seriamente di bagnarsi. Un fatto che nel 2023 è inaccettabile e ricorda quanto c'è da fare ancora per le strutture

VICARIO PARLA DEL SUO PASSAGGIO IN INGHILTERRA

https://www.labaroviola.com/vicario-e-stato-vicino-alla-fiorentina-lui-nega-ho-sempre-voluto-solo-la-premier/228225/