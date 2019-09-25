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Meteo, rischio pioggia allo stadio Franchi. I dettagli sulle condizioni climatiche

Giornate bruttina dal punto di vista climatico prevista per oggi a Firenze. La situazione nel pomeriggio sarà molto brutta con pioggia diffusa. Il rischio di precipitazioni per l'orario della partita...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
25 settembre 2019 12:43
Meteo, rischio pioggia allo stadio Franchi. I dettagli sulle condizioni climatiche -
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Giornate bruttina dal punto di vista climatico prevista per oggi a Firenze. La situazione nel pomeriggio sarà molto brutta con pioggia diffusa. Il rischio di precipitazioni per l'orario della partita è circoscritto al 12% , ma la situazione rimane sempre molto incerta per la durata della partita

Fonte: ilmeteo

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