Meteo, rischio pioggia allo stadio Franchi. I dettagli sulle condizioni climatiche
Giornate bruttina dal punto di vista climatico prevista per oggi a Firenze. La situazione nel pomeriggio sarà molto brutta con pioggia diffusa. Il rischio di precipitazioni per l'orario della partita...
A cura di Lorenzo Bigiotti
25 settembre 2019 12:43
Giornate bruttina dal punto di vista climatico prevista per oggi a Firenze. La situazione nel pomeriggio sarà molto brutta con pioggia diffusa. Il rischio di precipitazioni per l'orario della partita è circoscritto al 12% , ma la situazione rimane sempre molto incerta per la durata della partita
Fonte: ilmeteo