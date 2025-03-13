Brutte notizie per i tifosi della Fiorentina allo stadio, prevista pioggia consistente a Firenze in serata

La Conference risulterà essere bagnata per i tifosi della Fiorentina allo stadio, previste piogge copiose in serata

Purtroppo nel 2025 i tifosi della Fiorentina devono ancora fare i conti con l’acqua allo stadio. Il meteo per la serata di stasera è dato quanto meno per incerto, con notevoli precipitazioni previste in serata e in nottata.

I tifosi viola che sceglieranno dunque di seguire gli ottavi di Conference allo stadio rischieranno seriamente di bagnarsi. Un fatto che nel 2025 è inaccettabile e ricorda l'importanza di finire celermente e nella migliore maniera possibile i lavori al Franchi