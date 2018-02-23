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Arriva Burian: Fiorentina-Chievo adesso è a serio rischio rinvio

Allerta meteo in gran parte dell’Italia per il fine settimana. Burian, il venti freddo in arrivo dalla Siberia, giungerà nelle regioni centro-settentrionali in queste ore, con rischio di fitte nevicat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2018 10:30
Arriva Burian: Fiorentina-Chievo adesso è a serio rischio rinvio -
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Allerta meteo in gran parte dell’Italia per il fine settimana. Burian, il venti freddo in arrivo dalla Siberia, giungerà nelle regioni centro-settentrionali in queste ore, con rischio di fitte nevicate anche a bassa quota e le conseguenti gelate.

A tal proposito ci potrebbero essere ripercussioni anche sul nostro campionato. Sono tante le partite in programma in queste zone nel prossimo weekend e che, dunque, diventano a forte rischio. Bologna e Firenze saranno teatro delle sfide tra felsinei e Genoa e Fiorentina-Chievo Verona: per entrambe il rischio di gelata sugli spalti è molto alto. La prefettura potrebbe dunque chiedere il rinvio delle partite per motivi di sicurezza.

 

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