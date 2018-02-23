Arriva Burian: Fiorentina-Chievo adesso è a serio rischio rinvio

Allerta meteo in gran parte dell’Italia per il fine settimana. Burian, il venti freddo in arrivo dalla Siberia, giungerà nelle regioni centro-settentrionali in queste ore, con rischio di fitte nevicat...

Allerta meteo in gran parte dell’Italia per il fine settimana. Burian, il venti freddo in arrivo dalla Siberia, giungerà nelle regioni centro-settentrionali in queste ore, con rischio di fitte nevicate anche a bassa quota e le conseguenti gelate.

A tal proposito ci potrebbero essere ripercussioni anche sul nostro campionato. Sono tante le partite in programma in queste zone nel prossimo weekend e che, dunque, diventano a forte rischio. Bologna e Firenze saranno teatro delle sfide tra felsinei e Genoa e Fiorentina-Chievo Verona: per entrambe il rischio di gelata sugli spalti è molto alto. La prefettura potrebbe dunque chiedere il rinvio delle partite per motivi di sicurezza.