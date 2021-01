Castrovilli: “Ribery mi sgrida perchè vuole che io tiri di più in porta. Prandelli mi sta aiutando molto”

“I miei compagni sono stati concreti – ha detto Gaetano Castrovilli a DAZN -, è questa la cosa che in alcune gare ci è mancata. Oggi abbiamo fatto bene. Giocando da mezzala insieme a Ribery, grande prestazione. Lavoriamo insieme in settimana, ogni tanto mi sgrida perchè vorrebbe che tirassi di più in porta invece di passarla nuovamente. Commisso mi ha detto di fare il bravo e che mi vuole bene. Non ho un obiettivo in termini di gol, penso a fare assist. Il mister mi sta aiutando, spero di imparare presto”.

LEGGI ANCHE, PRANDELLI: “PADRONI PER 70′ MA SONO MOLTO PREOCCUPATO. VLAHOVIC? DEVE ESSERE PIÙ CATTIVA”

https://www.labaroviola.com/prandelli-padroni-per-70-ma-sono-molto-preoccupato-vlahovic-deve-essere-piu-cattiva/128668/