Calendario: sfide ostiche per la Fiorentina, Inter in Coppa e dopo Napoli

La Fiorentina tira un sospiro di sollievo, ma la strada è ancora molto lunga.

Una vittoria sofferta che porta punti in classifica e che permette alla squadra di Prandelli di riportare un po’ di serenità all’interno dello spogliatoio.

Adesso la Fiorentina avrà una serie di partite molto toste, a partire da quella contro l’Inter in Coppa Italia per conquistare l’accesso ai quarti di finale; partita secca che non vedrà quindi possibilità di recuperare alla squadra che ne avrà bisogno; il match andrà in scena mercoledì 13 gennaio alle 15.00, a San Siro.

Altra sfida molto dura è quella di domenica prossima contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona; “Lunch Match” per la Fiorentina (12.30), per provare il colpaccio in terra partenopea.

Infine abbiamo la conclusione del girone di andata con la sfida di sabato 23 contro il Crotone, partita che andrà in scena al Franchi alle ore 20.45.

Una sorta di scatto finale per la Fiorentina, che deve cercare di trovare il maggior numero possibile di punti per scacciare in maniera netta i fantasmi della retrocessione.

STATISTICHE A FAVORE DELLA FIORENTINA, SUPREMAZIA NEI TIRI