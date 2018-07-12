È fatta per Federico Ceccherini alla Fiorentina, al Crotone vanno 3 milioni di euro
La notizia è di pochi minuti fa: è fatta per Federico Ceccherini alla Fiorentina. Infatti, stando alle indiscrezioni, sembra che sia già stato trovato l’accordo tra il Crotone, la società gigliata e l...
La notizia è di pochi minuti fa: è fatta per Federico Ceccherini alla Fiorentina. Infatti, stando alle indiscrezioni, sembra che sia già stato trovato l’accordo tra il Crotone, la società gigliata e l’entourage del giocatore. Il tutto al termine dell’incontro che ha visto come protagonisti Pantaleo Corvino, Beppe Ursino e Gianni Vrenna.
Il difensore classe ‘92 - con una passato tra Pistoiese, Livorno e Crotone - svolgerà le visite mediche nelle prossime ore, prima di apporre la firma sul contrato che lo legherà ai viola.
Il centrale difensivo, destro ed alto 187 centimetri, nella scorsa stagione ha collezionato 38 presenze, arricchite anche da due gol. Il costo dell’operazione, stando a quanto si apprende, si aggirerebbe attorno ai 3 milioni di euro.