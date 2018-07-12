È fatta per Federico Ceccherini alla Fiorentina, al Crotone vanno 3 milioni di euro

La notizia è di pochi minuti fa: è fatta per Federico Ceccherini alla Fiorentina. Infatti, stando alle indiscrezioni, sembra che sia già stato trovato l’accordo tra il Crotone, la società gigliata e l...

A cura di Gianmarco Biagioni 12 luglio 2018 18:05

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