Sconcerti: "Sconfitta di Crotone? La dimensione della Fiorentina è questa qua, troppe partite abbordabili sprecate"

Il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti ha parlato anche di viola ai microfoni di Tmw Radio: “Milan, Torino e Fiorentina hanno raccolto pochissimi punti, troppe sconfitte in partite anche abbord...

Il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti ha parlato anche di viola ai microfoni di Tmw Radio: “Milan, Torino e Fiorentina hanno raccolto pochissimi punti, troppe sconfitte in partite anche abbordabili. Sono buone squadre ma la loro dimensione è questa. Sesto arriverà il Milan se non si danneggia da solo, ha qualcosa in più rispetto alle altre, ma non può ambire alle prime posizioni. L’Atalanta è una scheggia impazzita che pagherà l’Europa League e lo sta già facendo. Resta in corsa per un sesto posto comunque importante”.