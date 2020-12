Sconcerti: “La Fiorentina è tra le quattro squadre che rischiano di scendere in serie B”

Al programma Radio di Tuttomercatoweb ha parlato il giornalista tifoso viola Mario Sconcerti, queste le sue parole sulla lotta salvezza:

“La lotta per non retrocedere è serrata. Le squadra che vedo maggiormente indiziate per scendere sono: Genoa, Fiorentina, Spezia, Crotone. Il Torino grazie a Belotti in attacco credo invece possa avere qualcosa in più”.

