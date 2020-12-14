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(FOTO) Ribery risponde a Frey: "Fino a che sarò alla Fiorentina darò tutto per la squadra e la città"

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A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2020 20:40
(FOTO) Ribery risponde a Frey: "Fino a che sarò alla Fiorentina darò tutto per la squadra e la città" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Nella giornata di oggi, l'amico di Ribery ed ex viola Frey, aveva spronato il 7 della Fiorentina a prendere in mano la squadra in questo momento calcistico veramente complicato.

Il pensiero è piaciuto molto al talento gigliato che ha voluto rispondere così su Instagram all'amico Frey:

"Il sostegno tuo e di Luca mi danno ancora più carica 🙏💜 mi conosci e sai che ho sempre rispettato tutte le maglie che ho indossato ... e finché giocherò nella Fiorentina darò tutto me stesso per questa squadra e questa città 💜"

(FOTO) Ribery risponde a Frey: "Fino a che sarò alla Fiorentina darò tutto per la squadra e la città"

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