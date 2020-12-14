(FOTO) Ribery risponde a Frey: "Fino a che sarò alla Fiorentina darò tutto per la squadra e la città"

Le immagini dai social

Nella giornata di oggi, l'amico di Ribery ed ex viola Frey, aveva spronato il 7 della Fiorentina a prendere in mano la squadra in questo momento calcistico veramente complicato.

Il pensiero è piaciuto molto al talento gigliato che ha voluto rispondere così su Instagram all'amico Frey:

"Il sostegno tuo e di Luca mi danno ancora più carica 🙏💜 mi conosci e sai che ho sempre rispettato tutte le maglie che ho indossato ... e finché giocherò nella Fiorentina darò tutto me stesso per questa squadra e questa città 💜"

LEGGI ANCHE, FREY: "IL PROBLEMA DELLA FIORENTINA VA OLTRE I GIOCATORI". POI L'APPELLO: "RIBERY, ABBIAMO BISOGNO DI TE!"

https://www.labaroviola.com/frey-problema-fiorentina-va-oltre-giocatori-lappello-ribery-bisogno-di-te/123951/