Tegola per Pioli: Thereau va k.o. Il francese salta il Crotone, riposo per affaticamento muscolare
Cyril Thereau k.o: l'attaccante transalpino salterà il match contro il Crotone, complice un infortunio, come si evince dal report medico pubblicato su violachannel.tv: "ACF Fiorentina comunica che il...
A cura di Redazione Labaroviola
30 marzo 2018 17:59
Cyril Thereau k.o: l'attaccante transalpino salterà il match contro il Crotone, complice un infortunio, come si evince dal report medico pubblicato su violachannel.tv: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cyril Thereau non è stato convocato per la partita di domani contro il Crotone, a scopo precauzionale, a causa di un affaticamento muscolare".