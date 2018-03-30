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Tegola per Pioli: Thereau va k.o. Il francese salta il Crotone, riposo per affaticamento muscolare

Cyril Thereau k.o: l'attaccante transalpino salterà il match contro il Crotone, complice un infortunio, come si evince dal report medico pubblicato su violachannel.tv: "ACF Fiorentina comunica che il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 marzo 2018 17:59
Tegola per Pioli: Thereau va k.o. Il francese salta il Crotone, riposo per affaticamento muscolare - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Cyril Thereau k.o: l'attaccante transalpino salterà il match contro il Crotone, complice un infortunio, come si evince dal report medico pubblicato su violachannel.tv: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cyril Thereau non è stato convocato per la partita di domani contro il Crotone, a scopo precauzionale, a causa di un affaticamento muscolare".

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