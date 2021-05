Moviola CorSport, dubbio in area Crotone sul contatto Pedro Pereira-Castrovilli. No gol di Messias

Oggi nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo la moviola di Crotone-Fiorentina: “Pochi problemi per la passerella finale di Abbattista. Un dubbio su un contatto fra Pedro Pereira e Castrovilli, la GLT conferma che quello di Junior Messias non è gol. La porta via con 21 falli fischiati e 4 giocatori ammoniti. Come detto un dubbio in area del Crotone: Pedro Pereira interviene su Castrovilli, c’è un leggero tocco sul pallone, all’arbitro basta per assolverlo da ogni peccato, però il pallone resta lì, nella disponibilità di entrambi”.

