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La Fiorentina vuole Zanellato del Crotone, l'obiettivo è prenderlo quest'anno e lasciarlo in prestito un anno

Prende quota il nome di Niccolò Zanellato per la Fiorentina. I viola vogliono a tutti i costi il centrocampista, 21 anni, e potrebbero acquistarlo dal Crotone lasciandolo ancora un anno in Calabria a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2019 13:54
La Fiorentina vuole Zanellato del Crotone, l'obiettivo è prenderlo quest'anno e lasciarlo in prestito un anno -
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Prende quota il nome di Niccolò Zanellato per la Fiorentina. I viola vogliono a tutti i costi il centrocampista, 21 anni, e potrebbero acquistarlo dal Crotone lasciandolo ancora un anno in Calabria a maturare. Prodotto del vivaio del Milan, Zanellato è stato acquistato a titolo definitivo dai pitagorici un anno fa e nell'ultimo campionato cadetto ha giocato 18 partite.

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