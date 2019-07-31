La Fiorentina vuole Zanellato del Crotone, l'obiettivo è prenderlo quest'anno e lasciarlo in prestito un anno

Prende quota il nome di Niccolò Zanellato per la Fiorentina. I viola vogliono a tutti i costi il centrocampista, 21 anni, e potrebbero acquistarlo dal Crotone lasciandolo ancora un anno in Calabria a...

Prende quota il nome di Niccolò Zanellato per la Fiorentina. I viola vogliono a tutti i costi il centrocampista, 21 anni, e potrebbero acquistarlo dal Crotone lasciandolo ancora un anno in Calabria a maturare. Prodotto del vivaio del Milan, Zanellato è stato acquistato a titolo definitivo dai pitagorici un anno fa e nell'ultimo campionato cadetto ha giocato 18 partite.