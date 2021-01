Vlahovic: “Sostituzione? Ero arrabbiato con me stesso per le occasioni fallite. Ringrazio il mister per la fiducia”

Dusan Vlahovic, autore del gol del 2-0 per la Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-1 contro il Crotone. Ecco le sue parole:

Importante vincere oggi, il tuo gol è stato fondamentale

“Si però devo ringraziare sempre i miei compagni, in particolare modo Franck che ha fatto un campione come è, per me non è stata difficile segnare. Oggi era importante portare a casa i tre punti”.

Sul tuo gol il merito è più di Ribery o Castrovilli?

“Direi merito di tutti. Anche Castrovilli ha fatto una grande giocata, e anche Franck. Ringrazio tutti i miei compagni, noi siamo tutti qui e la vittoria è di tutti

Dopo la sostituzione c’è stato un momento di rabbia. Come mai?

“Potevo fare più gol, era verso me stesso la rabbia. Ho sbagliato un dribbling, ho fallito delle occasioni da gol. Voglio contribuire e dare il massimo per la squadra, chiedo sempre di più da me stesso perché ci tengo a migliorare sempre”.

Merito anche dei palleggi con Rocco Commisso?

“Abbiamo fatto un po’ di palleggi con il presidente. È sempre un onore per me. Lo ringraziamo perché ci è sempre vicino, sia lui che la sua famiglia, gli dedichiamo la vittoria. Voglio ringraziare anche il Mister Prandelli, non ho parole per ringraziarlo, gli devo tanto per la fiducia che mi sta dando”.

Rocco ti ha dato qualche consiglio per essere più incisivo?

“Mi ha detto che dovevo essere più incisivo, questo è importante. Ringrazio ancora i miei compagni perché senza loro non avrei fatto niente”.

