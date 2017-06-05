Sky: l'Eintracht Francoforte non riscatta Rebic, ma dalla Germania arrivano comunque 3,2 milioni
Secondo quanto afferma Sky Sport, l'Eintracht Francoforte non è intenzionato a riscattare Ante Rebic dalla Fiorentina, per la cifra di 3,2 milioni di euro. Nessun timore però, perché sul giocatore c'è...
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2017 17:54
Secondo quanto afferma Sky Sport, l'Eintracht Francoforte non è intenzionato a riscattare Ante Rebic dalla Fiorentina, per la cifra di 3,2 milioni di euro. Nessun timore però, perché sul giocatore c'è il forte interesse di Hannover e Werder Brema.