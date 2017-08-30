Altro blitz Viola, preso Théréau in poche ore, lo annuncia Gianluca Di Marzio...

La Fiorentina è pronta ad annunciare un altro colpo. Dopo Laurini, Veretout e Eysseric, in arrivo un altro francese: Cyril Théréau è ad un passo dal vestire la maglia Viola. Trattativa-lampo di Pantal...

La Fiorentina è pronta ad annunciare un altro colpo. Dopo Laurini, Veretout e Eysseric, in arrivo un altro francese: Cyril Théréau è ad un passo dal vestire la maglia Viola. Trattativa-lampo di Pantaleo Corvino che nel pomeriggio ha ottenuto il sì dell'attaccante e chiuso la trattativa con l'Udinese. Manca solo l'ufficialità quindi per il trentaquattrenne, che è pronto a legarsi al club gigliato, la formula è ancora da definire. Un'operazione anche in uscita per la Fiorentina, che saluta Ante Rebic, pronto a tornare in Bundesliga con la maglia dell'Eintracht Francoforte, un'operazione da 4 milioni di euro. Lo annuncia Gianluca Di Marzio.