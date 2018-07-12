Il 30% per la cessione di Rebic? La Fiorentina può sognarselo. L'Eintracht: "Non lo cediamo"

La Fiorentina si sfrega le mani per l'ottimo mondiale disputato da Ante Rebic, protagonista ed in finale con la sua Croazia, ma il ds dell'Eintracht Francoforte, l'ex nazionale tedesco Fredi Bobic, ge...

La Fiorentina si sfrega le mani per l'ottimo mondiale disputato da Ante Rebic, protagonista ed in finale con la sua Croazia, ma il ds dell'Eintracht Francoforte, l'ex nazionale tedesco Fredi Bobic, gela gli entusiasmi viola parlando a Sport 1: “Non abbiamo ricevuto nessuna offerta per il giocatore e, peraltro, non abbiamo neanche alcuna intenzione di lasciarlo andare”, le parole del dirigente.