Rebic vicino al Milan, operazione in prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni

Il Milan vuole piazzare un ultimo colpo nelle battute conclusive del calciomercato estivo e lo vuole fare in attacco. Il nome nuovo è quello di Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte, seguito dall'Inte...

Il Milan vuole piazzare un ultimo colpo nelle battute conclusive del calciomercato estivo e lo vuole fare in attacco. Il nome nuovo è quello di Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte, seguito dall'Inter nelle scorse settimane; i nerazzurri però poi hanno mollato il giocatore per puntare su Politano. Sono in corso i contatti con l'agente di Rebic, per un'operazione da 25-30 milioni in prestito con obbligo di riscatto che si attiva al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Ricordiamo che la Fiorentina ha il 50% della vendita del calciatore croato.

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