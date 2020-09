Gazzetta, Rebic e André Silva operazioni divise solo sulla carta. Fiorentina beffata

Questo quello che scrive la Gazzetta dello Sport riguardo il passaggio di Rebic al Milan:

“Il lieto fine ha iniziato a essere chiaro quando giovedì Eintracht e Milan hanno ufficializzato la fumata bianca per André Silva: anche in questo caso cessione definitiva ai tedeschi, cosa che ha acceso immediatamente i riflettori sul destino di Rebic. I due, infatti, si erano trasferiti nell’ambito di uno scambio di prestiti biennale. Ma le esigenze dei club hanno preso il sopravvento: a Francoforte volevano il portoghese tutto per loro il prima possibile, senza attendere la fine del biennio, e lo stesso è valso a Milano per il croato.

Stavolta operazioni sganciate una dall’altra, hanno precisato le società. Tecnicismi: in 48 ore tutto si è compiuto, sebbene resti il mistero sull’aspetto economico. Anzi, l’Eintracht ha scritto sul proprio sito: «Entrambe le parti hanno hanno convenuto di non divulgare itermini del trasferimento». Comunicazione particolare, che ovviamente alimenta le dietrologie. In attesa di avere riscontri nero su bianco dai bilanci, circolano svariate ipotesi. I media tedeschi per esempio sostengono che per Silva l’Eintracht avrebbe versato circa 9 milioni: per il Milan un’evidente minusvalenza che però – è la tesi – sarebbe compensata dall’acquisto praticamente a zero (o poco più) di Rebic. Un’altra pista porta invece a due tranche da 9 milioni per André e qualcosa di simile per Ante. Non va dimenticato che la Fiorentina ha diritto al 50% dell’incasso dell’Eintracht per il croato. E il Milan di questi tempi è particolarmente interessato all’asse con la Viola.”

