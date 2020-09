Come riportato nel comunicato ufficiale dell’Eintracht Francoforte, il club tedesco e il Milan hanno deciso di non divulgare le cifre del trasferimento di Ante Rebic al Milan. Questa scelta non è stata di certo una scelta casuale dato che la Fiorentina detiene il 50% della cifra per la cessione di Rebic. In questo modo non si vuole rendere noto la magagna fatta nei confronti della società viola. Dato che il Milan ha potuto acquistare Rebic per zero milioni, in cambio di uno sconto sostanziale, di circa 20 milioni, per il cartellino di Andre Silva, che ha fatto il percoso inverso e che adesso è definitivamente un giocatore del Francoforte. Resta da capire quale sarà la reazione della Fiorentina a tutto questo.

LEGGI ANCHE, MILAN E FRANCOFORTE IMBROGLIANO LA FIORENTINA, INCASSO ZERO PER LA SOCIETÀ VIOLA