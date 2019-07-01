Dalla Germania, l'Atletico Madrid compra Rebic per 40 milioni, la Fiorentina ne incassa 20
Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, Ante Rebic sarebbe vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid per 40 milioni di euro. Questa è la cifra che il club spagnolo e i...
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2019 16:42
Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, Ante Rebic sarebbe vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid per 40 milioni di euro. Questa è la cifra che il club spagnolo e il Francoforte hanno deciso per la sua vendita. Una bellissima notizia per la società viola che incassa il 50% della vendita del calciatore grazie all'accordo fatto nel momento della vendita del talento croato.