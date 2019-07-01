Dalla Germania, l'Atletico Madrid compra Rebic per 40 milioni, la Fiorentina ne incassa 20

Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, Ante Rebic sarebbe vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid per 40 milioni di euro. Questa è la cifra che il club spagnolo e i...

A cura di Redazione Labaroviola 01 luglio 2019 16:42

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